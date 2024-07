Elezioni Usa 2024, cosa dicono finora i sondaggi su Trump e Harris

Dopo il ritiro del presidente Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca, sono cominiciate a uscire le prime rilevazioni sul gradimento nazionale degli elettori americani sui due candidati. Che sono però indicative per il "sentiment", ma non per il risultato finale deciso dagli Stati in bilico ascolta articolo

Non è passata ancora una settima dal ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca e la discesa in campo di Kamala Harris, che già i sondaggi mostrano una competizione serrata tra la vicepresidente e il candidato dei Repubblicati Donald Trump (ELEZIONI USA 2024, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Sondaggio di Emerson College Polling e The Hill: Trump davanti in 4 Stati chiave L'ultimo sondaggio pubblicato in ordine di tempo è quello pubblicato oggi da Emerson College Polling e The Hill e vede Trump davanti a Kamala Harris in quattro stati chiave. L'ex presidente e la vicepresidente sono testa a testa in Wisconsin, ambedue al 47%. Trump è avanti di cinque punti in Arizona con il 49% contro il 44% di Harris. In Georgia il vantaggio dell'ex presidente è di due punti (48% contro 46%), mentre in Michigan Trump è un punto avanti (46% a 45%). In Pennsylvania l'ex presidente è al 48% e Harris al 46%. approfondimento Usa 2024, chi finanzia la campagna elettorale di Kamala Harris

Sondaggio Cnn: Trump davanti a Harris La Cnn ha condotto rilevazione è stata condotta online il 22 e 23 luglio pubblicata ieri che vede Trump in lieve vantaggio su Harris. L'ex presidente ha il 49% delle preferenze e la vicempresidente dem il 46%, con uno scarto nel margine di errore della rilevazione. La metà di coloro che sostengono la Harris lo fa perché crede genuinamente in lei e non perché vuole battere Trump. Un dato che indica una svolta decisa rispetto alla candidatura di Joe Biden, al quale solo il 37% degli elettori voleva esprimere solo il sostegno: l'obiettivo della quota restante era un voto per il presidente solo per sconfiggere Trump. leggi anche Trump: "Abbiamo sconfitto Biden, Harris una pazza incompetente"

Sondaggio Npr-PbsNews/Marist College: Harris-Trump testa a testa In una rilevazione Npr-PbsNews/Marist College pubblicata ieri, Kamala Harris e Donald Trump sono invece testa a testa. La vicepresidente è al 45% contro il 46% del tycoon, mentre in una gara a tre è alla pari (42%), con Robert F. Kennedy al 7%. Il sondaggio è stato realizzato lunedì, il giorno dopo il passo indietro di Biden. leggi anche Biden: "Mi sono ritirato per difendere la democrazia"

Sondaggio Reuters-Ipsos: Harris avanti 2 punti su Trump Nel sondaggio di Reuters-Ipsos, pubblicato martedì sul sito dell'agenzia e il primo di questo genere dopo il ritiro di Biden, Harris è invece davanti a Trump 44% a 42% tra gli elettori registrati, con un margine di errore del 3%. In una gara a tre, Harris guida col 42%, contro il 38% del tycoon e l'8% di Robert F. Kennedy. La rilevazione è stata condotta lunedì e martedì, dopo la convention repubblicana, dove Trump ha accettato formalmente la nomina del suo partito, e dopo il ritiro dalla corsa annunciato da Biden domenica. Serve ricordare che negli Stati Uniti i sondaggi a livello nazionale danno segnali importanti del sostegno americano ai candidati politici, ma la differenza per la vittoria la fanno pochi Stati in bilico.

leggi anche Elezioni Usa, così la disinformazione online colpisce Kamala Harris