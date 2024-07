Israele-Hamas, esplosione a Tel Aviv, sindaco: “Massima allerta”. LIVE

Una persona è morta a seguito di un'esplosione in un edificio di Tel Aviv che l'esercito israeliano ha collegato in via preliminare a un possibile attacco via aerea, forse per mezzo di un drone. Lo ha detto un portavoce dei servizi di emergenza. L'esplosione e' avvenuta intorno alle 3 di notte (00H15 GMT) nel centro della città, vicino a un edificio dell'ambasciata degli Stati Uniti in Israele. Secondo un'indagine preliminare, è stato "causato dalla caduta di un bersaglio aereo", ha dichiarato l'esercito. L'ipotesi è di un attacco aereo attraverso un drone. Inizialmente le forze dell'ordine avevano parlato di sette persone ferite lievemente.