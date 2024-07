Elezioni in Francia, urne aperte per il secondo turno. DIRETTA

"Dal 1958 i francesi sono abituati a maggioranze forti e governi stabili, anche in fasi di coabitazione. Oggi bisogna trovare un'altra soluzione. Già le elezioni di due anni fa avevano lanciato il messaggio al presidente Macron, non dandogli la maggioranza assoluta. Ora mi sembra ancora più chiaro: mettetevi d'accordo e trovate una soluzione". A dirlo, intervistato da La Stampa, Manuel Valls, già primo ministro socialista sotto la presidenza Hollande, parlando del voto in Francia. Un governo tecnico? "Non credo sarebbe una buona idea, il momento è estremamente politico e la politica deve trovare una soluzione. Bisognerà mettersi attorno a un tavolo e trovare un accordo programmatico". E aggiunge: "Dai Repubblicani (la destra gollista, ndr.) fino ai comunisti. Sono capaci di mettersi d'accordo non dico su tutto un programma, ma su qualche argomento che sia all'altezza delle aspettative dei francesi? Sono capaci di mettere da parte le differenze e trovare punti di contatto? Sapendo che se si tratta di mettersi d'accordo solo per restare al potere e isolare il Rn, la prossima volta Le Pen rischia di essere ancora più forte".