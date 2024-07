Elezioni Francia, l'entourage di Macron: "Il blocco centrista è vivo"

Il presidente invita alla "prudenza" dopo l primi risultati delle elezioni legislative. Secondo quanto dichiarato dal suo staff, citato dai media locali, le cifre uscite dalle urne non rispondono alla domanda su "chi governerà". Macron aspetterà la "strutturazione" della nuova Assemblea nazionale per fare dichiarazione, fanno sapere dall'Eliseo. Attal annuncia le dimissioni da premier: le formalizzerà lunedì

I primi giudizi sulle elezioni legislative in Francia da parte del presidente Emmanuel Macron arrivano dal suo entourage che invita alla "prudenza" dopo i risultati che vedono la vittoria del Fronte Popolare e Ensamble seconda, relegando Rn al terzo posto. Secondo quanto dichiarato all'Afp, citato dai media locali, le cifre uscite dalle urne non rispondono alla domanda su "chi governerà". Viene sottolineanto però che il "blocco centrista è vivo". Il presidente tuttavia invita alla "cautela", perché i risultati non rispondono alla domanda su "chi debba governare". Fonti dell'Eliseo intanto hanno fatto sapere che il presidente francese aspetterà la "strutturazione" della nuova Assemblea per fare dichiarazioni e "prendere le decisioni necessarie". (ELEZIONI IN FRANCIA, SEGUI LO SPOGLIO IN DIRETTA).