Elezioni Francia, Mélenchon: "Nuovo Fronte Popolare pronto a governare"

Pochi minuti dopo l'uscita degli exit poll, dove la coalizione di sinistra risulta in netto vantaggio, il leader di LFI Jean-Luc Mélenchon ha dichiarato che "il Nuovo Fronte Popolare è pronto a governare", aggiungendo: "Abbiamo ottenuto un risultato che ci dicevano fosse impossibile". "Nessuno può dire di aver vinto" queste elezioni, "specialmente non il signor Mélenchon", ha affermato però il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin, commentando le dichiarazioni del leader di Insoumise dopo gli exit poll delle elezioni legislative in Francia.