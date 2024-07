Introduzione

In queste ore 49 milioni di francesi si stanno recando alle urne per eleggere la nuova Assemblea nazionale. Ma secondo gli ultimi sondaggi, il rischio di ingovernabilità è molto alto, dato che il Rassemblement National (che ha vinto il primo turno) non è destinato a ottenere la maggioranza assoluta fissata a 289 seggi. E dunque restano aperti diversi scenari sul futuro di Parigi.

Il primo vede Emmanuel Macron consegnare comunque a Jordan Bardella le chiavi del Paese, ma affinché il governo sia stabile il Rn non deve allontanarsi troppo dalla maggioranza assoluta (cosa che, invece, starebbe accadendo secondo i sondaggisti). Il secondo scenario apre le porte a un governo tecnico con personalità rispettate da tutti, a partire dal primo ministro. Il terzo, invece, vede una grande coalizione alla tedesca in funzione anti-lepenista, con il partito di Macron e dell'attuale premier Gabriel Attal insieme al Nuovo Fronte Popolare, cioè alla sinistra. Così l'estrema destra resterebbe fuori dall'esecutivo.