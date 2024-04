Ucraina Russia, Cia: “Senza aiuti Usa Kiev perdere guerra". LIVE

Sul pacchetto di aiuti americani all'Ucraina da 60 miliardi "aspettiamo le riunioni del Congresso e Senato Usa, aspettiamo fiduciosi. Mi auguro che diano un altro segno di attenzione per difendere l'indipendenza e la libertà dell'Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando ai giornalisti durante il G7 Esteri a Capri, ribadendo che "è un passaggio fondamentale per andare verso la pace: Putin si siederà a un tavolo solo se vedrà che è impossibile sconfiggere l'Ucraina e questo dipende dagli aiuti che diamo. Abbiamo parlato anche dell'uso dei beni sequestrati ai russi in Europa, c'è una base giuridica per usare gli interessi a favore dell'Ucraina. Stiamo valutando e di principio siamo favorevoli all'utilizzo anche dei beni sequestrati ma serve la base giuridica per farlo. Se chiediamo" alla Russia "di rispettare il diritto internazionale dobbiamo farlo anche noi." Tajani ha poi concluso: "L'Italia non ha i missili Patriot quindi non è una questione che ci riguarda."