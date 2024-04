Israele Iran, Teheran: pronti a usare arma mai impiegata. LIVE

Teheran è pronta a usare 'un'arma mia impiegata prima' per rispondere ad un attacco di Israele. La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli Stati Uniti, intanto, hanno imposto nuove sanzioni all'Iran. Nuova riunione del gabinetto di guerra di Israele, gli alleati premono per la de-escalation. Minacce anche da Hezbollah: 'Non vogliamo la guerra totale ma siamo pronti a difenderci'. Al Forum ANSA il ministro degli Esteri Anotnio Tajani dice che l'Italia 'è pronta a mandare soldati in un futuro Stato palestinese'. Tornano gli scontri e le tensioni all'università La Sapienza di Roma sulla guerra in Medioriente. Due gli arrestati dopo il tentativo di irruzione prima al Senato accademico e poi al commissariato sotto al quale si erano radunati dei manifestanti.

Il ministro dell Difesa Guido Crosetto a Sky TG24 esprime le preoccupazioni del governo italiano sul rischio di una ulteriore escalation nello scontro tra Iran e Stato ebraico: "Ci sarà una reazione di Israele, ma mi auguro sia contenuta.





