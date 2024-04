Israele prepara risposta al blitz dell'Iran, razzi da Hezbollah. LIVE

Mentre Israele prepara l'attacco all'Iran in risposta al blitz con i droni della notte di sabato, si infiamma il fronte del Libano. Razzi di Hezbollah sono stati lanciati sulla Galilea. Il bilancio è di 13 feriti, 4 sono gravi. 'Abbiamo il diritto di difenderci', dice il premier Netanyahu ai ministri degli Esteri di Germania e Regno Unito. Teheran evacua le basi militari in Siria e minaccia di usare i Sukhoi contro Israele. I ministri del G7 a Capri: 'Di tutto per evitare l'escalation'





