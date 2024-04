Raid Iran su Israele, alle 22 riunione del Consiglio di sicurezza Onu

Malta, presidente di turno, ha confermato la riunione d’emergenza convocata per la serata di oggi. A chiederla è stata Israele, per “condannare in modo inequivocabile l'Iran per le gravi violazioni”. Teheran, in una lettera alle Nazioni Unite, avverte: “Se il regime israeliano dovesse commettere nuovamente un'aggressione militare, la risposta dell'Iran sarà sicuramente più forte e più risoluta”