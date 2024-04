Guerra in Medio Oriente, attacco dell’Iran a Israele: cosa è successo

Sabato notte per la prima volta l’Iran ha attaccato con un raid direttamente Israele (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Il lancio di oltre 170 droni e 150 tra missili balistici e missili Cruise è stato in gran parte intercettato dalla difesa aerea israeliana. Teheran non ha tuttavia fatto ricorso ai missili ipersonici che avrebbero impiegato una decina di minuti per arrivare sui cieli israeliani. Ci sono volute 9 ore perché i droni comparissero, un vantaggio che ha consentito a Israele di neutralizzarne la maggior parte.