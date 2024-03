Elezioni Usa, Primarie democratiche in North Dakota: cosa sappiamo

Il North Dakota è uno dei sette Stati con tre voti nel collegio elettorale ed elegge 19 delegati. Si può votare di persona in alcune zone, ma la maggior parte delle preferenze deve arrivare via email entro domani 30 marzo ascolta articolo

Domani, 30 marzo, è la deadline per l’arrivo dei voti via email per le primarie democratiche in North Dakota. Lo Stato ha tre voti nel collegio elettorale ed elegge 19 delegati la cui assegnazione è proporzionale. Le primarie democratiche sono aperte, il che significa che qualsiasi elettore del North Dakota può votare e i cittadini possono esprimere la loro preferenza sia dal vivo in alcune sedi che online purché i voti arrivino entro il penultimo giorno del mese.

Chi sono i candidati democratici Gli elettori del North Dakota sono chiamati a esprimere la propria preferenza per le primarie democratiche del 2024 tra l’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l’imprenditore e filantropo Jason Palmer, l’educatore Armando Perez-Serrato, il rappresentante Usa da MN-03 Dean Phillips, il commentatore politico Cenk Uygur, l’autrice e attivista politica Marianne Williamson, il web developer Eban Cambridge e il businessman Stephen P. Lyons. In realtà Biden, così come Donald Trump, sa già di avere in tasca la nomination del suo partito in vista delle elezioni di novembre per la Casa Bianca: ha ottenuto i numeri, ma per l'ufficialità bisognerà aspettare la convention in programma a Chicago tra il 19 e il 22 agosto e fino ad allora si continuerà a votare in diversi Stati. leggi anche Usa Weekly News, Biden vince le primarie dem in South Carolina

Chi può votare alle primarie democratiche Tra questi, appunto, c'è il North Dakota. Qualsiasi elettore dello Stato o qualsiasi persona che abbia soddisfatto tutte le qualifiche di un elettore alle prossime elezioni generali e che abbia compilato un modulo in cui dichiara di voler partecipare come democratico è qualificato per votare alle primarie gestite dal partito. Le schede elettorali sono state pubblicate il 20 febbraio, da quella data si è potuto cominciare a esprimere la propria preferenza riguardo ai candidati. Il termine di ricezione dei voti è il 30 marzo 2024. leggi anche Elezioni Usa, primarie in Arizona, Florida, Illinois, Kansas e Ohio

I delegati del North Dakota Il North Dakota elegge 19 delegati per la Convention nazionale democratica che si tiene a Chicago. Otto delegati saranno eletti durante la convention del Paese a Fargo. leggi anche Usa, il piano di Biden per il 2025: più tasse a ricchi e corporation

Le primarie repubblicane in North Dakota Per quanto riguarda le primarie repubblicane in North Dakota si sono tenute il 4 marzo e hanno visto trionfare l'ex presidente Usa Donald Trump che, come ampiamente previsto, ha ottenuto l’84% dei voti. Lo stesso giorno la Corte Suprema ha pronunciato un’importante sentenza a suo favore: ha stabilito che avrebbe potuto candidarsi alle elezioni primarie del Partito Repubblicano in Colorado, che si sono tenute il giorno successivo ovvero durante il Super Tuesday, ribaltando una sentenza della Corte Suprema del Colorado che a dicembre aveva stabilito che il tycoon non avrebbe potuto partecipare alle primarie del partito nello Stato e lo aveva dichiarato “ineleggibile” accusandolo di essere coinvolto direttamente nell’assalto al Congresso del 6 gennaio del 2021. I caucus in North Dakota sono stati appunto l’ultimo appuntamento elettorale importante prima del cosiddetto “Super Tuesday”, nel quale Trump ha trionfato in 14 Stati su 15 avvicinandosi alla certezza matematica sulla sua candidatura. leggi anche Usa, risultati Super Tuesday: Trump trionfa, Haley si ritira