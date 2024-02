Usa Weekly News, Biden vince le primarie dem in South Carolina

4/15 ©Ansa

Biden Usa 2024 - Joe Biden arruola gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama per una raccolta fondi primaverile, un evento unico nel suo genere, come spiega Nbc, che riflette i crescenti sforzi della sua campagna elettorale per la rielezione. L’evento, secondo le fonti citate dalla rete televisiva, punta non solo a raccogliere fondi che serviranno alla lunga battaglia contro il suo probabile sfidante Donald Trump, ma anche ad energizzare l’elettorato democratico, che sinora non ha mostrato grande entusiasmo per il ticket Biden-Harris