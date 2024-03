Usa Weekly News, a USA 2024 sfida Joe Biden - Donald Trump

13/13 ©IPA/Fotogramma

Processo Hunter Biden - È stato fissato per il 3 giugno in Delaware il processo ad Hunter Biden per aver acquistato una pistola mentre faceva uso di droghe, nascondendo la circostanza nel modulo per comprarla. Il figlio del presidente americano deve rispondere anche di evasione fiscale in un secondo processo in California, in programma per il 20 giugno