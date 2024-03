Finora il tycoon ha vinto in 12 Stati. All'ex presidente sono andati Alabama, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virginia. Trump ha conquistato 140 delegati, che portano il totale a 413. Sul fronte democratico, in attesa dei risultati dell'Alaska, Joe Biden ha fatto quasi l'en plain con 14 Stati su 15. Le Samoa, dove è stato sconfitto, sono un territorio

Trionfo di Donald Trump al Super Tuesady con la vittoria, finora, in 12 Stati. All'ex presidente sono andati Alabama, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virginia. Trump ha conquistato 140 delegati, che portano il totale a 413. I consensi per lui, in alcuni casi, hanno superato il

70 per cento. Sul fronte democratico, in attesa dei risultati dell'Alaska, Joe Biden ha fatto quasi l'en plain con 14 Stati su 15. Le Samoa, dove è stato sconfitto, sono un territorio.