Bbc: fan di Trump creano foto false del tycoon con afroamericani

Nessuna prova di un evidente collegamento con la campagna elettorale di Trump

Come sottolinea nel suo reportage la Bbc, Trump sta deliberatamente corteggiando gli elettori di colore, già importanti ai fini della vittoria elettorale di Joe Biden nel 2020. Va sottolineato, però, che ad oggi non esistono prove evidenti che collegano in maniera diretta queste immagini alla campagna elettorale di Trump. Comunque, stando almeno al parere del co-fondatore di Black Voters Matter, gruppo che incoraggia le persone di colore in America a votare, queste immagini manipolate starebbero portando avanti quella che ha definito una "narrativa strategica”, probabilmente pensata per affermare una presunta popolarità del Tycoon all’interno della comunità nera. Tra l’altro, ha concluso la Bbc, la diffusione di immagini create con l’IA fa parte di una delle tendenze emergenti della campagna di disinformazione che sta prendendo sempre più piede proprio in vista delle elezioni presidenziali americane, in calendario a novembre.