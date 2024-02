Trump lancia le sue sneaker dorate con la bandiera Usa

All'indomani della condanna a pagare 355 milioni di dollari per frode a New York, l'ex Presidente degli Stati Uniti ha presentato una sua linea di scarpe da ginnastica. Tre i modelli in vendita ad un costo che va dai 199 ai 399 dollari: una scarpa alta dorata e decorata con una 'T' all'esterno che viene chiamata "Never surrender high top sneaker" ("Mai arrendersi"), una scarpa da ginnastica rossa senza lacci (T - Red Wavee) e una scarpa da ginnastica bianca senza lacci (Potus 45)