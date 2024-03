Washington, Haley vince le primarie repubblicane: Trump la insulta

La vittoria è puramente simbolica, dato che in palio c'erano solo 19 dei 2.429 delegati del Grand Old Party in un distretto peraltro a fortissima maggioranza democratica. IL tycoon denigra la prima vittoria di Haley in un post sul suo social media Truth e la insulta chiamandola "cervello di gallina":"Mi sono tenuto volutamente alla larga da Washington, la palude"

Nikki Haley ha vinto le primarie repubblicane a Washington, primo successo per la rivale di Donald Trump. La 52enne ex ambasciatrice dell’Onu imposta con il 63% dei voti contro il 33% dell'ex presidente. La vittoria è puramente simbolica, dato che in palio c'erano solo 19 dei 2.429 delegati del Grand Old Party in un distretto peraltro a fortissima maggioranza democratica. Inoltre la sua vittoria nella capitale americana non è una sorpresa e per molti analisti la sfida a Washington era considerata forse l'unica chance per l'ex governatrice di superare Trump. Il tycoon non è molto amato dai 22.000 elettori repubblicani registrati nella capitale Usa. Nel 2020 l'ex presidente vinse ma non aveva rivali, mentre nel 2016 arrivò terzo.