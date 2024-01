Usa Weekly News, DeSantis si ritira: le primarie saranno Trump-Haley

12/20 ©Ansa

“Non può guidare il paese” - Biden non è in grado di guidare il paese, è corrotto ed è il peggiore della storia", ha detto Trump in un comizio. "Siamo un paese in cui non è più consentita la libertà di parola, che non è più rispettato e non è più ammirato nel mondo. Siamo un paese in cui Wall Street continua a correre solo perché pensa che MAGA vincerà le elezioni. Siamo un paese incapace di risolvere anche i problemi più facili", ha aggiunto. “Torneremo a essere un grande paese: il 2024 è la battaglia finale. Ci riprenderemo il paese”, ha messo in evidenza Trump