"Come l'ex first lady ha ripetuto più volte negli anni, non si candiderà alla presidenza. La signora Obama sostiene la campagna per la rielezione del presidente Joe Biden e della vice presidente Kamala Harris". Proprio nel giorno del Super Tuesday Michelle Obama, tramite una dichiarazione del suo portavoce Crystal Carson a Nbcnews, delude tutti quelli che, a destra come a sinistra, ovviamente per motivi diversi, da mesi continuano a ipotizzare, o sognare, una discesa in campo dell'ultimo minuto dell'ancora popolarissima first lady dopo un ritiro di Biden dalla corsa per la rielezione.

Un aiuto vero a sostegno di Biden

Non solo. Fonti vicine alla first lady, assicurano che Michelle Obama intende fare campagna elettorale per Biden il prossimo autunno, come ha fatto 4 anni fa, anche con un'agenda ridotta rispetto a quella del marito, l'ex presidente Barack Obama che ha fatto sapere di essere "completamente impegnato" per la rielezione del suo ex vice presidente. Anche in questo caso, mettendo a tacere mesi di voci e rivelazioni che descrivevano un Obama preoccupato per le prospettive non rosee per la rielezione dell'81enne presidente.