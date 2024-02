Malia Obama cambia cognome, si firma Malia Ann: ecco perché

La scelta arriva dopo la presentazione in anteprima al Sundance Film Festival del suo primo cortometraggio "The Heart". Secondo i media americani, la venticinquenne si sarebbe sentita giudicata a causa delle sue origini all'interno del contesto cinematografico

Le accuse di nepotismo pesano, soprattutto se vuoi fare la regista e ogni tuo successo sembra immeritato agli occhi di chi guarda. E' quello che è successo alla figlia di Barack e Michelle Obama che ha preso una decisione chiara: eliminare il suo cognome, per smettere di essere considerata “la figlia di”. Lei è Malia Ann: una regista emergente, che ha da poco presentato in anteprima al Sundance Film Festival il cortometraggio “The Heart”. Proprio all’interno della sua opera prima, si è firmata senza il cognome, per trasmettere al mondo un messaggio forte: lei non è solo la sua famiglia, ma è la giovane donna che è diventata e adesso esiste indipendentemente da chi le ha dato la vita.