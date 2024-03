Migranti, arrivi in aumento negli Usa. Iter richieste d’asilo è lento

Secondo recenti dati governativi, si registra un +167% in 5 anni. Il fenomeno dell'immigrazione negli Stati Uniti è un tema caldo anche per la campagna elettorale. Nel solo 2023 sono arrivate 800mila nuove richieste d'asilo, con un arretrato non smaltito di altre 2 milioni di pratiche. A gestirle sono pochi funzionari e le tempistiche arrivano ad anni di attesa. Di questo si è parlato a "Numeri" su Sky TG24, nella puntata del 5 marzo