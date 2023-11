Usa, il piano di Trump contro i migranti: “Arresti e deportazioni’

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Rastrellamenti, arresti e deportazioni di massa dei migranti illegali. È questo in sintesi il piano di Donald Trump per gestire il traffico di persone alla frontiera con il Messico se sarà rieletto alla Casa Bianca. La controversa strategia, riportata dal New York Times, richiederebbe la costruzione di grandi campi per ospitare i migranti in attesa di deportazione e il ricorso alle forze dell'ordine federali e locali per assistere negli arresti su larga scala di persone prive di documenti in tutti gli Stati Uniti (LO SPECIALE MIGRANTI).