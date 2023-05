2/9 ©Ansa

Ora però, con la fine ufficiale della pandemia, quella norma decade e torna il titolo 8, che consente ai richiedenti asilo di attendere in Usa l'esito della loro richiesta. Per attenuarne gli effetti, l'amministrazione Biden ha lanciato nei mesi scorsi un nuovo pacchetto di misure. Tra queste un piano che consentirà ogni mese sino a 30 mila migranti da Cuba, Nicaragua, Venezuela e Haiti di entrare legalmente negli Usa, per un periodo di due anni e con un permesso di lavoro. Coloro che superano la quota saranno rispediti in Messico

Migranti, polizia smantella traffico su rotta balcanica