In Texas la polizia potrà arrestare ed espellere i migranti illegali

Il governatore repubblicano Greg Abbott ha firmato un disegno di legge che permetterà alla polizia statale locale di arrestare ed espellere le persone che entrano illegalmente negli Stati Uniti provenendo dal Messico. Abbott ha accusato il presidente Biden di "non fare nulla per fermare l'immigrazione illegale". "E' una delle leggi anti-immigrazione più radicali mai approvate da qualsiasi Stato", ha fatto sapere l'Aclu, organizzazione per i diritti civili e i gruppi di difesa dell'immigrazione

Pugno duro nel Texas contro l'emergenza migranti, soprattutto in riferimento a quanto accade al confine col Messico. Il governatore repubblicano Greg Abbott, infatti, ha firmato un disegno di legge che permetterà alla polizia statale locale di arrestare ed espellere le persone che entrano illegalmente negli Stati Uniti provenendo proprio dal Messico . “Ho firmato tre nuove leggi per proteggere meglio i texani e gli americani dalle politiche di apertura delle frontiere di Biden. L'ingresso illegale in Texas è ora un crimine soggetto a allontanamento o reclusione. Il Texas finanzierà anche la costruzione di nuovi muri e aumenterà le sanzioni contro il traffico di esseri umani”, ha scritto Abbott su X.

L’attacco di Abbott a Biden

Sul tema Abbott ha accusato il presidente Joe Biden di "non fare nulla per fermare l'immigrazione illegale". Secondo il governatore "l'inazione deliberata di Biden ha decimato l'America", ha detto, sottolineato a suo avviso come circa otto milioni di persone abbiano attraversato il confine in maniera clandestina da quando il presidente americano è stato eletto nel gennaio 2021. Lo stesso Abbott ha parlato della nuova legge come costituzionale oltre che importante al fine di "fermare l'ondata di ingressi illegali in Texas”.

L’intervento delle organizzazioni per i diritti civili

Le organizzazioni per i diritti civili e i gruppi di difesa dell'immigrazione, tra cui l'American Civil Liberties Union (Aclu), hanno segnalato che i poteri concessi alle forze dell'ordine porteranno alla profilazione razziale dei latinos, non solamente al confine del Texas ma in tutto lo Stato. "E' una delle leggi anti-immigrazione più radicali mai approvate da qualsiasi Stato", ha fatto sapere l'Aclu minacciando tra l’altro di citare in giudizio il governatore Abbott.