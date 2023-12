Usa, Trump contro i migranti: "Avvelenano il nostro sangue"

In un comizio in New Hampshire in vista delle primarie repubblicane, l'ex presidente è tornato a parlare di immigrazione con frasi shock. "Stanno arrivando nel nostro Paese dall'Africa, dall'Asia, da tutto il mondo", ha detto il tycoon, che resta il grande favorito nei sondaggi nonostante le azioni legali contro di lui

"Vinceremo le primarie del New Hampshire, poi schiacceremo il corrotto Joe Biden il prossimo novembre". Lo ha detto Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali del 2024 durante un comizio in New Hampshire, davanti a 4mila sostenitori. Parole shock sulla questione dei migranti, accusati dal tycoon di "avvelenare il sangue degli Stati Uniti".

Attesa per le primarie repubblicane

"Il New Hampshire eliminerà i falsi Rino", ha aggiunto Trump riferendosi ai cosiddetti Republicans only in name, ossia i repubblicani solo di nome. Con questo termine, l'ex presidente vuole attaccare i rivali Ron DeSantis, che ha tenuto anch'egli un comizio in New Hampshire, e Nikki Haley, l'ex ambasciatrice di Trump all'Onu. "Vi tradiranno proprio come hanno tradito me", ha ammonito il tycoon. E non sono mancate frasi contro il governatore dello Stato, Chris Sununu, che martedì 12 dicembre ha dato il suo sostegno alla Haley. "È un ragazzino viziato", ha detto Trump. Il New Hampshire è il secondo Stato che ospiterà le primarie dei repubblicani, il 23 gennaio 2024, dopo l'Iowa.