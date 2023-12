Usa Weekly News, Joe Biden ai minimi di popolarità

Nella settimana in cui il Senato americano non approva un decreto-legge straordinario per aiutare Kiev nella guerra contro Mosca, la popolarità di Joe Biden è ai minimi, come racconta un sondaggio del Wall Street Journal. E lo stesso Biden ammette in un evento elettorale di raccolta fondi che, se non ci fosse stato Donald Trump, probabilmente non si sarebbe ricandidato alla presidenza. Trump, intanto, nel sondaggio del WSJ supera Biden di quattro punti sui sondaggi in vista di Usa 2024

A cura di Valentina Clemente