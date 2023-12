Botta e risposta Biden-Trump: "Donald minaccia democrazia Usa"

Mondo

Usa Weekly News, Biden si concentra sulla campagna elettorale 2024

In una settimana in cui Joe Biden accoglie con soddisfazione il rilascio degli ostaggi di Hamas, il presidente si concentra sulla campagna elettorale in vista del 2024: durante un evento in Colorado ha attaccato la deputata repubblicana eletta nello Stato, Lauren Bobert, definendola leader del movimento estremista MAGA e, nei prossimi giorni, sarà a Hollywood per un evento organizzato da Steven Spielberg. Trump, però, non molla e continua ad attaccarlo A cura di Valentina Clemente

Ostaggi in MO - Il rilascio degli ostaggi di Hamas “è un buon inizio ma è solo un inizio”: lo ha detto il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale Usa John Kirby in un briefing a bordo dell’Air Force One, ribadendo l’impegno Usa per una estensione della tregua a Gaza ed auspicando che a breve siano liberati anche gli ostaggi americani, a suo avviso sono “qualificati” per il rilascio trattandosi di donne e bambini

Melania & Michelle - Melania Trump e Michelle Obama si sono ritrovate sedute una accanto all’altra alla Glenn Memorial Church di Atlanta per l’addio a Rosalynn Carter, moglie dell’ex presidente Jimmy, scomparsa a 96 anni. Le due ex first lady si erano incrociate solo il 20 gennaio 2017 alla Casa Bianca, dove si erano abbracciate freddamente prima del giuramento del tycoon come presidente. Melania aveva donato a Michelle un pacco regalo di Tiffany. In chiesa alla sinistra di Michelle c’erano Laura Bush, Hillary Clinton, suo marito Bill, Jill e Joe Biden