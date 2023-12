Usa Weekly News, Biden si concentra sulla campagna elettorale 2024

In una settimana in cui Joe Biden accoglie con soddisfazione il rilascio degli ostaggi di Hamas, il presidente si concentra sulla campagna elettorale in vista del 2024: durante un evento in Colorado ha attaccato la deputata repubblicana eletta nello Stato, Lauren Bobert, definendola leader del movimento estremista MAGA e, nei prossimi giorni, sarà a Hollywood per un evento organizzato da Steven Spielberg. Trump, però, non molla e continua ad attaccarlo

A cura di Valentina Clemente