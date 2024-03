Israele–Hamas, denuncia Oms: a Gaza 5 mesi in condizioni infernali

Si intensifica lo sforzo per far arrivare a Gaza, via mare e via cielo, gli aiuti umanitari di cui c'è disperato bisogno, nel tentativo di contrastare le restrizioni all'accesso via terra imputate a Israele. Le condizioni disastrose in cui versa la Striscia da oltre cinque mesi hanno spinto alcuni Paesi a lanciare cibo e altri aiuti per via aerea, ma venerdi' il malfunzionamento di un paracadute ha trasformato una buona intenzione in una tragedia. Cinque palestinesi sono stati uccisi e 10 sono rimasti feriti a nord del campo profughi costiero di Al-Shati, ha dichiarato Mohammed al-Sheikh, capo infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City. Un testimone ha raccontato che lui e suo fratello hanno seguito gli aiuti paracadutati nella speranza di

ricevere "un sacco di farina". "Poi, all'improvviso, il paracadute non si e' aperto edè caduto verso di noi come un razzo", colpendo una casa. Funzionari militari giordani e statunitensi hanno negato però che velivoli di entrambi i Paesi

abbiano causato le vittime. "Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie di coloro che sono stati uccisi", ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti in un comunicato iin cui viene ribadito che "contrariamente a quanto riportato" l'incidente "non e' il risultato di lanci aerei da parte degli Stati Uniti".