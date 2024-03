Guerra, Biden: Netanyahu a Gaza fa più male che bene a Israele

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato l'invio di altri aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. "Dobbiamo fare tutto il possibile - ha dichiarato in una intervista a Nbc, rispondendo alla domanda su cosa fare in attesa che venga realizzato il porto temporaneo per facilitare gli aiuti - dobbiamo portare altri aiuti, la situazione è disperata". La realizzazione dell'approdo al largo di Gaza per accogliere gli aiuti via mare comportera' un lavoro di almeno 60 giorni.