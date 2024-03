Ucraina Russia, droni russi su Odessa: due morti e sette feriti. LIVE

Almeno due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un attacco di droni russi che ha colpito questa notte la città ucraina meridionale di Odessa. Lo rendono noto le autorità locali, citate dai media di Kiev. Il governatore Oleh Kiper afferma che tra i feriti c'è anche un bambino di tre anni, ricoverato in ospedale per lesioni a una gamba. L'attacco è avvenuto verso le 00:40 ora locale. Le operazioni di soccorso in ancora in corso, specificano le autorità di Odessa. Si registrano danni a diversi palazzi della città.

La Meloni "è stata una grande partner degli Usa e una leader forte nel sostegno all'Ucraina contro la guerra lanciata da Putin", ha detto Biden elogiando la "leadership della premier nel G7 e nell'Ue". Attacchi russi questa notte contro Kharkiv. Ieri in migliaia a Mosca per i funerali di Nanalny. Ong parlano di almeno 128 fermi nelle manifestazioni in memoria dell'oppositore in 19 città della Russia, compresa la capitale.





Gli approfondimenti:

