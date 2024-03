Ucraina Russia, Mosca: 38 droni di Kiev abbattuti sulla Crimea. LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale ha invitato gli alleati a inviare rapidamente armi all'Ucraina, affermando che i loro "giochi politici e le loro controversie" stanno limitando la difesa del suo Paese. Lo riporta il Kiev Independent. Zelensky ha lanciato l'appello dopo l' attacco russo contro un edificio a più piani a Odessa dove sono rimaste uccise almeno otto persone, tra cui un bambino di quattro mesi e uno di due anni. I feriti sono otto e tra di loro si conta anche una bambina di tre anni. Il ritardo nella fornitura di armi per proteggere gli ucraini "porta a tali perdite", ha osservato il presidente ucraino, affermando che "il mondo ha abbastanza sistemi di difesa aerea, in grado di proteggere dai droni e dai missili Shahed". "L'Ucraina non ha chiesto nulla di più del necessario per proteggerci. Quando si perdono vite umane e i partner si limitano a giocare dei giochi politici interni o a dispute che limitano la nostra difesa, è impossibile capire. È inaccettabile", ha sottolineato Zelensky.