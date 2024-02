Diffuso video bambini Bibas, ostaggi più piccoli. A Gaza 29mila morti

E' di 3 morti e Nuseirat e altri 5 nella città di Gaza il bilancio degli ultimi raid israeliani sulla Striscia di Gaza, con il numero delle vittime che ha superato quota 29mila dal 7 ottobre. In un video trovato dall'esercito in un nascondiglio sotterraneo nell'enclave palestinese e trasmesso dalle tv israeliane compaiono i più piccoli ostaggi, i bambini Bibas. Gli Usa diffondono una risoluzione alternativa rispetto a quella araba per la tregua a Gaza