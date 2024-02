Speaker Camera Usa: "Non voteremo disegno legge su Ucraina". LIVE

Lo speaker della Camera Usa, Mike Johnson, ha annunciato in un post su Twitter che i repubblicani non voteranno il disegno di legge sull'Ucraina così come è stato presentato al Senato. Intanto una delle centrali termoelettriche del più grande operatore energetico commerciale ucraino, Dtek, ha subito pesanti danni nella notte a causa di bombardamenti russi ed è attualmente ferma: lo ha reso noto Dtek su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda. I tecnici sono al lavoro in queste ore per riavviare la produzione di elettricità.









Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: