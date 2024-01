Nella strategia politica del tycoon rientra da sempre la prassi di attribuire ai suoi antagonisti nomignoli crudeli o accusatori che, a forza di essere ripetuti, in certi casi finiscono per danneggiare concretamente il destinatario. A farne le spese sono stati sia democratici che repubblicani, ma anche leader stranieri, personaggi come Jeff Bezos e persino il coronavirus