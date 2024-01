Non solo Gates, i grandi dell'hi tech riscoprono l'Italia. Un caso?

L'incontro di Mattarella con Bill Gates al Quirinale è solo l'ultimo tassello di un ritrovato interesse reciproco tra l'Italia e i grandi miliardari dell'alta tecnologia: c'è da preparare il G7 in Puglia a giugno, e il nostro Paese vuole porsi come prim'attore nelle questioni legate ai grandi cambiamenti in atto.

L’Italia riscopre i grandi dell’Hi tech; o sono i multimiliardari a riscoprire l’Italia?

Non solo come meta turistica, s’intende: del resto, siamo pure fuori stagione.

È però la vigilia di un’altra stagione, quella decisiva per l’ingresso di nuove penetranti tecnologie nella nostra società. Sì, proprio l’intelligenza artificiale generativa: nel 2023 ne hanno parlato tutti, nel 2024 tutti sono concordi sul fatto che comincerà a far parte concretamente delle nostre vite.

Gates al Quirinale dopo Musk ad Atreju

La premier Meloni ne ha voluto discutere direttamente con Bill Gates – pur evitando di diffondere immagini assieme a un personaggio che in molti a destra non vedono certo di buon occhio. Microsoft è in prima linea con OpenAI, e c’è da metter giù le linee guida per regolamentare una materia complessissima, vanno gestiti gli impatti sul mondo dell’informazione e anche dei posti di lavoro, in vista del G7 a guida italiana di giugno, in Puglia. Luogo e stagione ideale per il mega yacht di Jeff Bezos: il suo veliero da 500 milioni di valore solca abitualmente i nostri mari. Basta aprire Google: Bezos a Capri, Bezos alle Eolie, Bezos amante del BelPaese non solo d’estate, pochi giorni fa pizzicato in una famosa pizzeria napoletana nel cuore di Milano.

Più romano il cuore di Elon Musk, che ha arringato la platea di Atreju, alla festa di Fratelli d’Italia, salendo sul palco con uno dei suoi 11 figli per incitare gli italiani a fare più bambini e stroncare la crisi demografica.

Il nuovo feeling tra miliardari tech e Italia

La sfilata di multi-miliardari del tech nello Stivale potrebbe anche sembrare una coincidenza, per chi ci crede: non per Sergio Mattarella, che ha accolto al Quirinale Bill Gates ma stavolta nel ruolo di benefattore con la sua Gates Foundation. E ha esortato a "Non diminuire l'impegno finanziario verso l’Africa, malgrado le crisi internazionali”.

I Paperoni dell’alta tecnologia fanno bene all’immagine dell’Italia, l’Italia fa bene all’immagine dei Paperoni. Che sia la stagione del Win-win, come dicono i ‘mmericani?