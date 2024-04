"Buon per lui che non ha un bambino portatore di handicap, altrimenti capirebbe di aver detto una sciocchezza". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato le parole di Roberto Vannacci, durante la kermesse di FdI a Pescara, invitando però a non criminalizzare il generale. La seconda carica dello Stato ha poi annunciato la candidatura alle Europee della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "L'importante è la chiarezza. Se Meloni dicesse votatemi che magari poi ci vado in Ue, sarebbe inaccettabile. Ma Meloni dice 'il mio è un modo per testare il consenso dell'Italia nei confronti miei e del mio governo'. E allora trovo che sia molto meglio di mille sondaggi". Poi ha concluso: "Grazie Giorgia che ti candidi".

"Non è più bello che non ci sia nessuna egemonia?" ha detto il presidente del Senato rispondendo a Bianca Berlinguer che sottolinea come l'egemonia culturale si conquisti sul campo. "Noi pensiamo che piano piano c'è la speranza che non ci siano porte aprioristicamente chiuse per chi non fa parte di un certo modo di pensare". "Nessuno vuole cacciare nessuno, neanche Scurati", ha aggiunto La Russa, il quale ha precisato che avrebbe mandato in onda il monologo, ma senza dare allo scrittore "neanche una lira". "Già fa un sacco di soldi parlando di Mussolini, c'è bisogno che lo aiutiamo anche noi? Mi aspetto una trilogia su Stalin, prima o poi", ha concluso.

La Russa ha poi affrontato il tema del premierato definendolo "meno invasivo di quello che a me sarebbe piaciuto di più", ovvero "una repubblica presidenziale con l'elezione diretta del presidente della Repubblica". Poi ha aggiunto: "Mi permetto di rendere omaggio a un grande presidente della Repubblica, una persona diritta e giusta, con le sue idee non sempre coincidenti" con le mie "anzi, ma una persona che stimo e rispetto, oggi a maggior ragione".

Le riforme

La riforma costituzionale è una priorità "per me da sempre", ha dichiarato La Russa. "Chi oggi è al governo ha cercato di pensare una riforma costituzionale che non contraddicesse quello che noi abbiamo messo nel programma, cioè che sia il popolo a decidere chi comandare e non i giochi di palazzo. Allo stesso tempo ha cercato una soluzione meno sgradita a chi non è d'accordo con la democrazia diretta. Proposta molto importante. È un tentativo di andare incontro all'opposizione". Poi ha aggiunto:"L'opposizione non ce l'ha con noi" quando si dice il contrario "Ce l'ha con i padri costituenti che volevano la Repubblica presidenziale".

Il tema dell'autonomia



"Credo che bisogna fare dei passi avanti, sono 100 anni forse di più che il Sud non riesce a eliminare il gap nei confronti del Nord. E' possibile che lavorare su un'autonomia che metta tutti in gara per fare meglio aiuti il Sud. Io non lo so se ci riusciremo so che fino ad ora tutti gli altri tentativi sono falliti". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa alla kermesse di FdI a Pescara.

"Premierato e autonomia: vediamo come finisce - ha aggiunto -, spero finisca molto bene se finisce molto male avremmo fatto la metà di quello che avete fatto finora. Confidiamo che sia un modo per riequilibrare le differenze tra nord e sud vedremo. L' autonomia non tocca la Costituzione, è una legge ordinaria, se non funziona un'altra legge ordinaria la aggiusterà ma al momento confidiamo che sia un modo per riequilibrare le differenze tra nord e sud vedremo".