25 aprile, Antonio Scurati legge il suo monologo sul palco di Milano

"Finché quella parola - antifascismo - non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana". Questo uno dei passaggi del discorso (IL TESTO INTEGRALE) dello scrittore Antonio Scurati, letto sul palco di Milano per la festa del 25 Aprile, che fa parte del monologo che la Rai ha deciso di non mandare in onda e che scatenato, recentemente, forti polemiche. Scurati ha letto il suo monologo tenendo in mano un garofano rosso, simbolo del Partito socialista di Giacomo Matteotti di cui ricorrono i cento anni dell'assassinio.