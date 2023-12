Raid su campo profughi a Gaza. Sinwar: "Hamas non si arrende"

Sarebbe salito ad almeno 106 morti il bilancio del raid israeliano sul campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza: lo riporta l'Ap, mentre si continua a scavare tra le macerie. Hamas non si sottometterà mai alle "condizioni dell'occupazione", ha dichiarato Sinwar: si tratta del primo messaggio pubblico del leader del movimento islamista dopo i massacri del 7 ottobre in Israele. Minacce dall'Iran allo Stato ebraico dopo l'uccisione in Siria del generale dei Guardiani della rivoluzione, Mousavi