Gli Houthi rivendicano l'attacco a una nave MSC nel Mar Rosso

I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato un attacco alla nave commerciale MSC United, nella zona del Mar Rosso, sferrato per impedirle di raggiungere Israele. Lo ha fatto sapere un portavoce delle forze armate del gruppo. Non ci sono feriti, fa sapere la compagnia navale, che precisa che l'imbarcazione - partita dal porto di King Abdullah, Arabia Saudita - era diretta a Karachi, Pakistan. Il portavoce dei ribelli filoiraniani ha poi rivendicato anche attacchi con droni contro la città israeliana meridionale di Eilat e contro "altre aree della Palestina occupata". L'esercito israeliano ha quindi reso noto di aver intercettato con un aereo da combattimento "un obiettivo aereo ostile sul Mar Rosso mentre era diretto verso Israele, prima che entrasse nel nostro territorio". Il portavoce militare Daniel Hagari ha attribuito la paternità dell'attacco proprio agli Houthi e secondo i media il velivolo era in effetti diretto verso Eilat. Sono ormai settimane, nell'ambito della guerra tra Israele e Hamas sulla Striscia di Gaza, che gli Houthi stanno prendendo di mira navi occidentali. Per questo gli Stati Uniti e l'Europa - Italia compresa - hanno rafforzato la loro presenza nel Mar Rosso.