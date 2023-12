Iran: ucciso generale dei Guardiani in un attacco di Israele in Siria

Il generale Sayyed Razi Mousavi, uno dei consiglieri più esperti dei Pasdaran in Siria, è stato ucciso in un raid avvenuto nel quartiere di Sayyida Zeinab, a sud di Damasco, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale iraniana

Un generale delle Guardie rivoluzionarie, l'esercito ideologico iraniano, è stato ucciso in Siria in un attacco vicino a Damasco attribuito a Israele, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna.

L'annuncio dell'uccisione

Il generale Sayyed Razi Mousavi, uno dei consiglieri più esperti dei Guardiani in Siria, è stato ucciso" in un "attacco del regime sionista poche ore fa" nel quartiere di Sayyida Zeinab, a sud di Damasco, ha riferito l'Irna. I Guardiani della Rivoluzione islamica hanno avvertito che Israele pagherà per l'uccisione del comandante dei Pasdaran in Siria, ha poi fatto sapere l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando il comunicato nel quale si annuncia la morte dell'alto esponente.