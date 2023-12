Cop28 a Dubai, Meloni: "100 mln di euro da Italia ai Paesi più poveri"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Terzo giorno di Cop28 a Dubai. In programma un nuovo intervento della premier Giorgia Meloni e del segretario di Stato vaticano Parolin, che leggerà un discorso scritto da Papa Francesco, assente a causa di una "bronchite acute". Ieri, 1 dicembre, la presidente del Consiglio ha tenuto un discorso durante un panel sulla sicurezza alimentare, in cui ha annunciato che l'Italia stanzierà 130 milioni di euro per il nuovo Fondo contro i danni provocati dal clima nei Paesi più vulnerabili. Spazio al tema della sicurezza alimentare, una "priorità" di "politica estera", ha detto Meloni, guardando con attenzione particolare all'Africa. Da Meloni è arrivato poi ancora un "no" al cibo sintetico: La ricerca "è essenziale" ma "non per produrre alimenti in laboratorio, magari andando verso un mondo in cui i ricchi possono mangiare alimenti naturali e ai poveri vanno quelli sintetici, con un impatto sulla salute che non possiamo prevedere" (LO SPECIALE DI SKY TG24 - I LEADER ALLA CONFERENZA).