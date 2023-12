Cop28, selfie di Meloni con Modi che rilancia la “Melodi mania”. FOTO

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi, a margine della Cop28 a Dubai, un breve incontro con il primo ministro indiano, Narendra Modi. La leader italiana ha scattato un selfie con l’omologo indiano. Su X (l’ex Twitter) ha postato l’immagine con il messaggio “Good friends at COP28” (buoni amici alla COP28), usando l’hashtag #melodi, una fusione dei loro due cognomi. I rapporti tra Meloni e Modi sono molto buoni, così come quelli tra Italia e India. I due leader oggi hanno espresso soddisfazione per l'ottimo andamento dei rapporti bilaterali, ulteriormente accresciuti dopo l'avvio del partenariato strategico bilaterale nel marzo scorso, in occasione della visita del Presidente del Consiglio a New Delhi. A riprova della "popolarità di Meloni in India", riferiscono fonti di Palazzo Chigi, "l'attenzione riservata da diversi delegati, studenti e giornalisti indiani a margine del summit" (I LEADER MONDIALI A DUBAI - COSA È SUCCESSO OGGI ALLA COP28) .