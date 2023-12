Re Carlo e la cravatta con le bandiere della Grecia alla Cop28

Il legame di Carlo III con la Grecia

Sulla questione una fonte reale si è limitata a riferire che la cravatta (che sarebbe venduta in una boutique esclusiva a Kolonaki, ad Atene) faceva parte della collezione di Carlo ed era stata indossata anche alla Horse Guards Parade durante la recente visita di Stato della Corea del Sud, così come in precedenti occasioni. Carlo III, che va regolarmente in vacanza nel Paese natale di suo padre, ha sempre detto di "sentire un profondo legame con la Grecia, per il suo paesaggio, la sua storia e la sua cultura".