Cop28, tra cibo e mondo in bilico: cosa è accaduto nel secondo giorno

Primi discorsi dei leader. Guterres chiede uno stop al fossile. Re Carlo III invita a mobilitare più fondi per la transizione. E l’Italia promette 100 milioni per il fondo Loss and damage

Il destino dell’umanità è in bilico dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres rivolgendosi alla Cop28 (COS’È E COME FUNZIONA). Parla ai leader di quasi 200 Paesi presenti a Dubai. Ma ha un messaggio in particolare per i padroni di casa e per il mondo del fossile in generale: “La vostra strada sta invecchiando velocemente", dice: “Guidate la transizione verso le rinnovabili”.

Il discorso del Re

Dei capitali che servono alla transizione parla Re Carlo III, ambientalista della prima ora. "Prego - ha detto - perché si arrivi a una svolta". Preghiere ed esortazioni via social arrivano anche da Papa Francesco che ricorda come la crisi climatica stia danneggiando sempre di più la vita di milioni di persone.

Grandi e piccolo insieme

E le prime giornate di Cop servono anche ad ascoltare la voce dei leader dei piccoli paesi danneggiati. I loro discorsi si alternano a quelli dei grandi come Unione Europea, India, Stati Uniti, Cina Brasile. C’è chi, come il Re di Giordania o il presidente colombiano, ne approfitta per ricordare quanto sta accadendo in Medioriente.