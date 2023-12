Cop28, Re Carlo III apre il secondo giorno di lavori a Dubai

Ieri le parti hanno reso operativo il fondo 'Loss & damage' presso la Banca mondiale, con aiuti ai Paesi più poveri e vulnerabili, in genere i più colpiti da eventi meteorologici sempre più estremi. Il summit si chiuderà il 12 dicembre. In scaletta anche interventi della premier Meloni

Meloni alla Cop28

Anche la premier Meloni interverrà durante la Cop28, che si chiuderà il prossimo 12 dicembre. La presidente, arrivata alla sede del Consiglio Conferenza The Expo City, è stata accolta dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Secondo quanto si apprende, racconterà dell'impegno italiano sui cambiamenti climatici, concentrandosi sull'Africa. Ad accompagnarla a Dubai anche un gruppo di pediatri dell'ospedale Gaslini di Genova e del Bambin Gesù di Roma: 4 esperti italiani in avanscoperta nelle strutture degli Emirati Arabi Uniti per avviare una collaborazione che si dovrebbe concretizzare anche nel progetto di un ospedale da campo da attivare nella Striscia di Gaza. La guerra in Israele, così come quella in Ucraina lo scorso anno - si osserva dalla delegazione italiana - influenzerà inevitabilmente il vertice sul clima, con il tema della sicurezza, anche energetica, inevitabilmente all'ordine del giorno.