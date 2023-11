Brasile, entro il 2050 il 5% di Rio sarà sommerso: lo studio dell'Onu

Una ricerca condotta da esperti delle Nazioni Unite, pubblicata proprio alla vigilia della Conferenza sui cambiamenti climatici (Cop28) di Dubai, sottolinea come l'impatto legato all'aumento delle temperature sulle inondazioni costiere potrebbe aumentare fino a cinque volte durante questo secolo. Con la conseguenza che in città come Rio si può verificare un innalzamento del mare pari a 20 cm entro il 2050 e di 48 centimetri entro il 2100