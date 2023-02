1/10 ©IPA/Fotogramma

Antonio Guterres, segretario generale Onu, al Consiglio di sicurezza nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme in merito ai pericoli derivanti dall’innalzamento dei mari: ha parlato di un possibile “esodo di massa di proporzioni bibliche”. A rischio, ha sottolineato, molte fra le megalopoli del mondo: da Los Angeles a New York fino a Buenos Aires e Lagos. E non è esclusa l’Europa, con Londra e Copenhagen

Clima, allarme Onu sull’innalzamento dei mari: ecco le città più a rischio