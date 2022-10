Se cercate le isole Tuvalu sulla cartina, buona fortuna. Un arcipelago piccolissimo in mezzo all’Oceano Pacifico, tra l’Australia e le Isole Hawaii: uno degli stati più piccoli del mondo. Sabbia bianca, strade circondate dal mare cristallino, è un paradiso tanto incredibile quanto fragile, che nel giro di pochi anni potrebbe scomparire.

Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per le nove isolette con circa dodicimila abitanti. Inquinamento, riscaldamento globale, aumento delle acque: una ricetta letale per un paese che si trova a pochi metri sul livello del mare.

L'appello inascoltato

Già nel 2009, durante la conferenza del clima di Copenhagen, i delegati delle Tuvalu erano intervenuti davanti alle Nazioni Unite per chiedere una limitazione delle emissioni di gas serra. All’epoca, la concentrazione di CO2 in atmosfera era di 387 parti per milione. Oggi, dopo 11 conferenze Onu sul clima, la CO2 è a quota 418, il 50% in più rispetto all’epoca preindustriale. Il tempo si sta esaurendo e alcuni Tuvaluani stanno iniziando a chiedere ospitalità a stati vicini come l’Australia. In poco tempo, i paesi circostanti potrebbero trovarsi a dover gestire centinaia, se non migliaia, di migranti climatici.